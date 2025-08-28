الرياض - كتبت رنا صلاح - تشهد الفنانة شيرين عبد الوهاب في الفترة الأخيرة حالة من القلق والحيرة، نتيجة مرحلة حرجة تؤثر على وعيها في اتخاذ القرارات اليومية وطريقة تعاملها مع المشكلات.

قلق وحيرة تسيطران على شيرين عبد الوهاب

وأكد أخصائي النفس كريستيان شرتوني أن تصرفات شيرين، رغم أن البعض يراها خاطئة، تمثل بالنسبة لها أسلوبًا للحفاظ على نفسها: "كل ما تفعله شيرين شخصيًا هو حل لمشاكلها، بينما يعتقد العالم أن تصرفاتها تسبب مشاكل، لكنها في الواقع الطريقة الوحيدة التي تمكنها من حماية نفسها".

وأضاف شرتوني أن دعم فريق طبي مختص وأشخاص موثوقين في حياتها ضروري لمساعدتها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة: "يجب أن تحيط نفسها بأفراد من عائلتها، وأن تكون أكثر اهتمامًا بنفسها، ونستفيد من تجارب الماضي للتقدم نحو الأمام".

ويبدو أن شيرين بحاجة ماسة إلى استقرار نفسي ودعم طبي عاجل لتفادي أي خسائر أكبر، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على حياتها الشخصية والمهنية.