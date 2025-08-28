نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد أبو بكر يعود لجمهوره ببرنامج “آخر النهار” الثلاثاء المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد إجازة صيفية قصيرة، يعود الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر ليستأنف تقديم برنامجه الحواري “آخر النهار” عبر شاشة قناة النهار، يوم الثلاثاء القادم، في تمام الثامنة مساءً.

ويُعد برنامج “آخر النهار” واحدًا من أبرز برامج التوك شو في مصر، حيث استطاع على مدار السنوات الماضية أن يرسخ مكانته كمنصة للنقاش العام، من خلال طرح ملفات وقضايا محلية وإقليمية ودولية بأسلوب يتسم بالعمق والموضوعية، وهو ما انعكس في متابعة جماهيرية واسعة داخل مصر وخارجها.

وتزخر مسيرة خالد أبو بكر، بتجارب ناجحة وقوية في العديد من برامج التوك شو، ترك خلالها بصمات إعلامية كثيرة وواضحة، حيث طرق موضوعات وقضايا عديدة كانت محل اهتمام المشاهدين.



وإلى جانب خبرته الإعلامية، يزاول خالد أبو بكر مهنة المحاماة منذ عام 1998. وهو اليوم مؤسس ورئيس مكتب أبو بكر للمحاماة ومقره جمهورية مصر العربية، كما يمارس عمله في دول الخليج وبعض الدول الأوروبية.



وهو عضو في الاتحاد الدولي للمحامين بباريس، ومعتمد أيضًا من قبل القنصلية الفرنسية في القاهرة، والسفارة الكندية في القاهرة، وسفارة كوت ديفوار (ساحل العاج) في مصر والسودان. وهو الوكيل المؤسس والمستشار القانوني للعديد من الشركات الأوروبية والعالمية.



كما يتولى مهام المستشار القانوني ومسئول العلاقات الدولية بهيئة قناة السويس، وتولى عددًا من القضايا المهمة على الصعيد الدولي باسم الهيئة وحققت نجاحات قانونية، أبرزها إدارة الملف القانوني لأزمة سفينة الحاويات EVER GIVEN.