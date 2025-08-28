نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق الشناوي: أنغام تأذت كثيرًا من والدها.. وتعمل على نفسها لتكون مميزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الناقد الفني طارق الشناوي عن الفنانة الكبيرة أنغام، مشيرًا إلى أنها فنانة تعرف جيدًا ما تريده وتضع لنفسها هدفًا واضحًا، فهي تختار كلمات أغانيها بعناية فائقة، وتناقش المؤلفين في التفاصيل الدقيقة حتى تصل للحالة التي تريدها وتتمكن من توصيلها إلى الجمهور.



وأوضح طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، عبر برنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أن من حُسن حظ أنغام أنها وُلدت في عائلة فنية مرموقة، ووالدها هو الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، لكنه أكد في الوقت نفسه أنها بعد بداياتها انطلقت بعيدًا، وذهبت إلى آفاق أوسع مقارنة بأبناء جيلها، لتفرض نفسها كصوت مختلف وفريد على الساحة الغنائية.



وتطرق الشناوي إلى تصريحات والد أنغام الأخيرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة ابنته من رحلة علاجية في ألمانيا وعدم تواصلها معه، قائلًا: هو خرج النهاردة ونفى أنه قال هذا الكلام.. وعلينا أن نصدق ما يقول".



وعاد طارق الشناوي ليؤكد أن الموسيقار محمد علي سليمان كان أكثر من أساء إلى أنغام طوال تاريخها الفني، مشددًا على أن هذه الوقائع موثقة وليست مجرد رأي.