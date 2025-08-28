نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاني عادل: "أزمة ثقة" صراع المال والعائلة وسط جريمة قتل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يخوض الفنان هاني عادل أجدد بطولاته في عالم الدراما عبر مسلسل "أزمة ثقة" الذي يعرض حاليا على قناة ON ومنصة Watchit.

وعبر هاني عادل حماسه لهذا العمل حيث يظهر خلالها بشخصية "غير متوقعة" ومختلفة تماما عن أعماله السابقة، وتتكشف تفاصيلها المفاجئة تدريجيا خلال حلقات المسلسل وصولا للحلقة الخامسة عشر والختامية.

وكشف هاني عادل عن تفاصيل شخصيته، قائلا: "المحامي رمزي شخصية مركبة وغامضة وغير متوقعة، ويحمل جوانب خفية ستتكشف تدريجيا مع الحلقات المقبلة وستكون مفاجأة للجمهور".. موضحا أن قصة المسلسل تدور في فلك قضية قتل يحاول الجميع التلصص منها وسط صراعات درامية بين المال والسلطة والعائلة.



وتدور صراعات المسلسل الرئيسية بين "رمزي" الذي يجسده هاني عادل وشخصية "علا" التي تجسدها نجلاء بدر، كما يشارك في بطولة العمل كل من النجوم ملك أحمد زاهر وهاجر الشرنوبي وتامر فرج ومنة فضالي، والعمل من إخراج وائل فهمي عبد الحميد وتأليف أحمد صبحي وإنتاج رشا عصفور وشركة "توجيذر".

م

ويطل هاني عادل على الساحة الدرامية عبر "أزمة ثقة" بعد أصداء النجاح الجماهيري التي رافقت مسلسل "سراب" مع النجم خالد النبوي، ولفت هاني إليه الأنظار بتجسيده شخصية "نديم" المصاب بمتلازمة "اسبرجر" النفسية في تجربة غير مألوفة عن شخصياته الدرامية.