طارق الشناوي: عدو شيرين عبد الوهاب شيطان يسيطر عليها.. وهي من جعلت الجمهور يقتحم حياتها الشخصية

أحمد جودة - القاهرة - قال الناقد الفني طارق الشناوي إن الفنانة شيرين عبد الوهاب ما زالت تعيش صراعًا مع ما وصفته سابقًا بـ "العدو الداخلي"، وهو ما يمثل تهديدًا أكبر من أي عدو خارجي في مسيرتها الفنية والإنسانية.

وأوضح طارق الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، أن الجميع كان داعمًا لشيرين عبد الوهاب، حين بدأت رحلة علاجها الأخيرة وتجاوزت أزمتها الصحية، لافتًا إلى أن جمهورها لم يخذلها، بل صفق لها عندما ظهرت في مهرجان موازين الماضي بالمغرب حتى وإن غنت في البداية بطريقة الـ "بلاي باك"، قبل أن تستعيد قوتها وتغني لايف مع الجمهور.



وأضاف طارق الشناوي، قائلًا: "شيرين فتحت الباب بنفسها أمام هذا العدو الداخلي، الذي صرحت مرارًا عبر وسائل الإعلام بأنه أشبه بالشيطان الذي أسقطها في دوامات نفسية، وضربها وسحلها وصورها وهي في حالة عصبية، وفجأة وجدنا أنه أصبح يمتلك المفتاح واللي عايز يكلم شيرين لازم يتواصل معه أولًا"، في إشارة إلى سيطرته على شيرين عبد الوهاب.



وأكد طارق الشناوي على أن شيرين صاحبة صوت استثنائي دخل قلوب المصريين والعرب منذ لحظة ظهورها الأولى، مشيرًا إلى أنها هي نفسها من طلبت أن يشاركها الجمهور حياتها الخاصة عندما أعلنت قص شعرها أمام العالم، وطرحت مشكلاتها على الملأ.

وأوضح طارق الشناوي، أن الفرق بين شيرين عبد الوهاب وبعض النجمات مثل أمينة خليل وسلمى أبو ضيف، أنهن في زيجاتهن وخياراتهن الشخصية يحافظن على الخصوصية بعيدًا عن الأضواء، بينما شيرين اختارت بمحض إرادتها أن تجعل حياتها الخاصة جزءًا من روايتها العلنية، قائلًا: "شيرين هي التي طالبت من الناس أن تدخل في حياتها بعدما أعلنت أنها قامت بحلق شعرها وهي اللي طرحت مشاكلها على الملأ".