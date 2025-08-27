نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم العدل: مسلسل 220 يوم من أصعب الأعمال وأحب مدرسة "اللاتصنيف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المخرج كريم العدل إنّ مسلسل «220 يوم» الذي عُرض مؤخرًا من أصعب الأعمال التي قدمها، وتابع في حواره مع زهرة رامي، في برنامجها "سيبها دايرة"، على راديو إنرجي 92.1: "220 يوم أخذ مني وقت طويل وهو من أصعب الأعمال بسبب الوقت والظروف والتحضيرات التي كانت صعبة عن أي مشروع آخر، وكان أصعب من مسلسل أزمة منتصف العمر".



وبسؤاله عن تواجد الكلب في مسلسل 220 يوم، قال: "كان له هدف في تسلسل الأحداث وندرك جيدًا أن استخدام الحيوانات وتحديدًا الكلاب في التصوير له شروط وقواعد التي يجب الالتزام بها"، وأكمل: "كذلك التعامل مع الأطفال في كواليس أي عمل نتعامل معه بحذر شديد".



وبسؤاله عن السر وراء نجاح أي عمل، قال العدل: "نجاح أي عمل هو الأسكربيت الجيد والممثل الشاطر، وأنا أحب الممثل الذكي "، وعن انتمائه لأسرة العدل الإنتاجية، قال: " كان هناك وقت لا أعرف عنوان شركة العدل ولكن أتمني العمل معاهم"، وقال كريم العدل: "أنا أميل لمدرسة "اللاتصنيف" وكان نموذجًا أمامي دائمًا المخرج شريف عرفه الذي قدم أشكال كثيرة من الأعمال المتنوعة".



وعن فيلم "ولد وبنت"، قال: "كان أول أعمالي وقررت أن أدون اسمي في النهاية منعًا أن يترك أثر عند الجمهور أنني من عائلة العدل".



وقال: "لا أحب التواجد كل موسم لمجرد التواجد، أنا أفضل أكون موجود بعمل يترك علامة مع الجمهور ويعيش معهم بدلا من التواجد المستمر بأعمال عادية".