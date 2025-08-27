نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يا حبيبنا".. حمادة هلال يطرح أحدث أغانيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان حمادة هلال أحدث أغانيه بعنوان "يا حبيبنا" عبر جميع المنصات الموسيقية.

تفاصيل اغنيه "يا حبيبنا"

والاغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع أحمد حداد وميكس وماستر أحمد جودة وإخراج كريم مسلم.

اعتمد حمادة هلال في الأغنية على مشاعر حزن كبير وعدم راحة من خلال كلمات تغنى بها، تناولت حالته النفسية السيئة، حيث تخلى عنه كل أصحابه.

اخر اغاني حمادة هلال

وكان اخر اعمال حمادة هلال هي أغنية "مش مرتاح" تنتمي لنوعية أغاني الدراما، وهي من كلمات حازم إكس، ألحان أورتيجا، وتوزيع كوديكس واقتربت من تحقيق نص مليون مشاهدة على اليوتيوب.

كلمات أغنية "مش مرتاح"

تقول كلماتها: "مش مرتاح في كلام جوايا مكتوم.. طب هحكي لمين معقول للدرجادي بقينا بنهون.. دي الناس شياطين.. الأيام ورتني إني لوحدي ولا حد معايا.. بصيت ملقتش غيرك يا نفسي تعبانة معايا".

اخر اعمال حمادة هلال في الدراما

بينما اخر اعمال حمادة هلال في الدراما هو مسلسل المداح الجزء الخامس، وشارك في بطولته هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، وإخراج أحمد سمير فرج.