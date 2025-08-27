نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 30 أغسطس.. موعد الحكاية الرابعة من "ما تراه ليس كما يبدو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت منصة Watch it عن موعد الحكاية الرابعة من "ما تراه ليس كما يبدو" والتي تحمل اسم "هند" بطولة ليلي زاهر.

موعد الحكاية الرابعة من "ما تراه ليس كما يبدو"

ومن المقرر طرح الحكاية الرابعة من "ما تراه ليس كما يبدو" بدءً من السبت 30 أغسطس.

ابطال الحكاية الرابعة من "ما تراه ليس كما يبدو"

وتضم حكاية "هند" بطولة ليلى زاهر وحازم إيهاب ومؤمن نور وهاجر الشرنوبي وحنان سليمان، ومن إخراج خالد سعيد ومن تأليف هند عبدالله.

قصة الحكاية الرابعة من "ما تراه ليس كما يبدو"

العمل يسلط الضوء على تجربة واقعية مؤثرة مرت بها مؤلفته هند عبدالله، حيث اعتمدت القصة على أحداث شخصية عاشتها، لتتحول إلى نص درامي مليء بالرسائل الإنسانية، يدمج بين الواقعية والدراما الإنسانية، في إطار يحمل الكثير من المشاعر والتفاصيل التي تعكس معاناة وتجارب حقيقية.

ليلي زاهر تروج لـ الحكاية الرابعة من "ما تراه ليس كما يبدو"

سبق، ونشرت ليلى أحمد زاهر صورة صورة لها بصحبة مؤلفة الحكاية هند عبد الله، وعلقت كاتبة: "البطلة اللي أنا متصورة معاها دي مش بس مؤلفة مسلسلي الجديد، دي (هند) البطلة اللي انا بعمل شخصيتها وبنحكي حكايتها الصعبة جدا والمؤلمه جدا جدا، هند مرت بتجربة مش سهل ان اي حد يخرج منها بخير، لكن هيا عدت وركزت في اللي بتحبه وحولت معانتها لقصة مسلسل انا محظوظه اني بعمله علشان يكون قصه نساعد بيها بنات تانيه، أنا أسفة إنك مريتي بالوجع ده، وفخورة بيكي أوي إنك عديتيه.. ويا رب حياتك كلها تبقى فرح وسعادة ونجاحات زي ما تستحقي، متحمسة قوي تشوفوا قصة "هند" ويا رب تعجبكم".

تفاصيل مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

يُذكر أن مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" يتكون من 7 حكايات منفصلة، كل واحدة من 5 حلقات، بمجموع 35 حلقة، ويعتمد في بطولته على عدد من النجوم الشباب، وهو من إنتاج كريم أبو ذكري (K Media).