نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليلي أحمد زاهر تشارك صورة مع بطلة حكاية "هند" الحقيقية وتكشف معاناتها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة ليلي أحمد زاهر تفاصيل شخصيتها في حكاية "هند" التي تعرض ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" علي قناة Dmc ومنصة Watch it الرقمية، بدءا من يوم السبت المقبل 30 اغسطس الجاري.

وشاركت ليلي أحمد زاهر صورة مع هند عبدالله مؤلفة العمل وبطلة حكاية هند الحقيقية علي حسابها علي "انستجرام" وقالت: "البطلة اللي أنا متصورة معاها دي مش بس مؤلفة مسلسلي الجديد، دي هند البطلة اللي أنا بعمل شخصيتها وبنحكي حكايتها الصعبة جدا والمؤلمة جدا جدا".

وأضافت: «هند مرت بتجربة مش سهل أن أي حد يخرج منها بخير، لكن هي عدت وركزت في اللي بتحبه وحولت معانتها لقصة مسلسل أنا محظوظة إني بعمله علشان يكون قصة نساعد بيها بنات تانية».

واختتمت: «أنا أسفة إنك مريتي بالوجع ده، وفخورة بيكي أوي إنك عديتيه.. ويا رب حياتك كلها تبقى فرح وسعادة ونجاحات زي ما تستحقي، متحمسة قوي تشوفوا قصة هند ويا رب تعجبكم».

يذكر أن حكاية "هند" من بطولة ليلى أحمد زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، والعمل من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد، ويعرض علي قناة dmc ومنصة watch it.