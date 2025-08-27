نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت المطربة المغربية بسمة بوسيل التريند، بعد أن طرحت ألبومها الجديد «حلم» الذي حصد أصداء إيجابية ونجاحًا ملحوظًا على مختلف المنصات الرقمية منذ إطلاقه، ولاقى ترحيبا واسعًا من جمهورها في العالم العربي.

وضم الألبوم 6 أغنيات مميزة قدمت من خلالها بسمة بوسيل توليفة موسيقية متنوعة، جمعت بين الرومانسية والدراما والإيقاعات الحديثة، بما يعكس نضجًا فنيًا وتطورًا واضحًا في اختياراتها.

وتعاونت بسمة بوسيل فى الألبوم مع نخبة من أبرز الأسماء في مجال الكلمة واللحن والتوزيع، ما أضفى على كل عمل طابعًا خاصًا.

ومن بين أبرز الأغاني، «أبوالحب» التي حملت توقيع الشاعر مصطفى حدوتة وألحان عطار وتوزيع جلال حمداوي، و«هو اللي نسيني» التي كتبها جمال الخولي ولحنها محمد خلف، كما تألقت في «وصلتني شي أخبار»، باللهجة المغربية، من كلمات يونس أدامه.

واختارت بسمة بوسيل أن يكون الألبوم عنوانًا لمرحلة جديدة من مسيرتها، وقدمت في «حلم» صوتًا يحمل مزيجًا من القوة والنعومة، ورسائل فنية تحمل أبعادًا إنسانية وشخصية.

وتصدرت أغنيات الألبوم قوائم الاستماع على المنصات الرقمية، وحقق مشاهدات عالية، كما تصدرت بعض أغنيات الألبوم الترند، مما يؤكد احتفاء الجمهور بما قدّمته.