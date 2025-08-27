بفستان وردي.. هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة هنا الزاهد في أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع انستجرام، بعدما شاركت مجموعه من الصور وأطلت بإطلالة وردية اللون أنيقة.

أحدث ظهور لـ هنا الزاهد

وظهرت هنا الزاهد وهي ترتدي فستانا بلا أكمام مزين بالورود مع حقيبة باللون الوردي، مع مكياج بسيط يبرز جمال ملامحها وتركت خصلات شعرها منسدله علي كتافيها.

أحدث اعمال هنا الزاهد

من ناحية أخرى، تنتظر هنا الزاهد عرض فيلم The Seven Dogs، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، منة شلبي، ناصر القصبي، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هالة صدقي، سلمان خان، وسانجاي دت.

كما عرض لهنا الزاهد مؤخرا فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وانتاج سينرجي فيلمز بالتعاون مع بيراميدز للانتاج الفني، بطولة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب وعادل كرم وأحمد عصام السيد وخالد الصاوي.

اخر اعمال هنا الزاهد

وكان اخر اعمال هنا الزاهد هو فيلم ريستارت كل من: تامر حسني، هنا الزاهد، باسم سمرة، محمد ثروت، عصام السقا، سيد أسامة، ميمي جمال، الوجه الصاعد توانا الجوهري، إلهام شاهين، شيماء سيف، محمد رجب، والكابتن أحمد حسام، رانيا منصور، والفيلم من إخراج سارة وفيق، وكتابة السيناريست أيمن بهجت قمر.