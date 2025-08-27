لهذا السبب.. نسرين طافش تتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت الفنانه نسرين طافش محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية بعدما شاركت عبر حسابها على موقع "إنستجرام" مجموعة من الصور والفيديوهات من إحدى سهراتها الصيفية بالساحل الشمالي.

سبب تصدر نسرين طافش التريند

وظهرت نسرين طافش في الصور والفيديوهات بإطلالة جذابة، وهي ترقص على أغنيتها "روقان" بين صديقاتها، وعلقت: أحلى روقان في الساحل الشمالي.

إطلالة نسرين طافش

وأطلت نسرين بكروب توب مكشوف باللون الذهبي نسقته مع بنطال باللون الأبيض، اعتمدت نسرين في المكياج على اللون الأسود ليبرز جمال عيونها، واختارت أحمر شفاه باللون الوردي اللامع الذي أظهر جمال أنوثتها.

أحدث اعمال نسرين طافش

ومن ناحية اخري، تنتظر نسرين طافش عرض مسلسل "دون مقابل" مع هاني رمزي، داليا البحيري، عمرو عبد الجليل، وفاء عامر، أيتن عامر، خالد سليم، أيمن عزب، محمد أبو داود، إنتاج محمد فوزي، إخراج جمال عبد الحميد.

اخر اعمال نسرين طافش

وكان اخر اعمال نسرين طافش هي أغنية "روقان" التي رقصت عليها نسرين طافش، من كلمات محمد الغنيمي، ألحان مصطفى باسي، توزيع محمود الشاعري،والفيديو كليب من إخراج حسام الحسيني، وعادت بها نسرين طافش للغناء بعد غياب 5 سنوات، منذ طرح آخر ألبوماتها "الحلوة" عام 2019.

كما شاركت في فيلم "الدشاش"، بطولة النجم محمد سعد، زينة، باسم سمرة، نسرين أمين، نسرين طافش، خالد الصاوي، أحمد الرافعي، مريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج محمد رشيدي.