الحسن عادل يزيح عمرو دياب وويجز من صدارة المشهد بأغنيته "كوتي كوتي"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان الحسن عادل قائمة الأكثر مشاهدة على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" خلال موسم صيف 2025، من خلال كليبه الغنائي الجديد "كوتي كوتي"، الذي حجز لنفسه المركز الأول وتربع على صدارة ترند "يوتيوب" مصر، متجاوزا أعمال كبار نجوم الساحة الغنائية.

وجاء ترتيب قائمة الترند الغنائي على "يوتيوب" كالتالي المركز الأول الحسن عادل – "كوتي كوتي"، والمركز الثاني ويجز – "الأيام"، والمركز الثالث عصام صاصا – "عنبر عنبره"، والمركز الرابع فارس سكر & سانت ليفانت – "سنيورة"، والمركز الخامس حمو بيكا & إسلام كابونجا – "أنا مليان سيط"، والمركز السادس مسلم – "مش صافيلك"، والمركز السابع عمرو دياب بمشاركة نجلته جانا – "خطفوني" من ألبومه الجديد "ابتدينا"، والمركز الثامن حمزة نمرة – "ما بتلاقنيش".

ويعزز هذا النجاح مكانة الحسن عادل كأحد أبرز الأصوات الشبابية الصاعدة في الساحة الغنائية، بعدما قدم مؤخرًا مجموعة من الأعمال التي لاقت انتشارا واسعا وتفاعلًا جماهيريا، من بينها "أعوذ بالله من عنيكم" مع الفنان إسلام شيندي، "مش سالكين"، "اليوم العيد"، و"ياحلاوة رمضان".

ويعد هذا الإنجاز حافز لمواصلة الحسن عادل ترسيخ خطواته الفنية بثبات، مؤكدًا أن الجيل الجديد من المطربين قادر على منافسة كبار النجوم واعتلاء قوائم الاستماع والمشاهدة.