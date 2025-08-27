نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعروض فنية وورش للأطفال.. قصور الثقافة تواصل فعاليات معرض السويس الثالث للكتاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد ممشى أهل السويس مجموعة متنوعة من الفعاليات، وذلك ضمن البرنامج الفني الذي تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في إطار مشاركتها بمعرض السويس الثالث للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب حتى 29 أغسطس الجاري، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وقدمت فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي عرضا فنيا بقيادة الفنان مصطفى عبده، تضمن مجموعة من الفقرات الاستعراضية المبهجة، من بينها: النوبي، الفلاحي، البمبوطية، الفرح الإسكندراني، الصعيدي، إلى جانب تابلوه "يا بلدنا يا حلوة"، وفقرة التنورة التي تفاعل معها الجمهور.

وتواصلت الفعاليات مع فقرة رسم على الوجه نفذتها الفنانتين لمياء عبد المنعم وحنان بدوي، أعقبها ورشة فنية للأطفال أوضح خلالها الفنان محمد أبو عمرة، أساسيات رسم البورتريه، وتضمنت تصميم لوحات فنية وكاريكاتيرية عن الفنان التشكيلي الراحل عاطف سالم.

كما استمر الإقبال الجماهيري على جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يضم أحدث الإصدارات بأسعار رمزية في مختلف المجالات.

الاحتفاء بسعيد البشتلي بطل المقاومة الشعبية

من ناحية أخرى، وضمن الأنشطة المنفذة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة د. شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة السويس، بإدارة هويدا طلعت، أقام بيت ثقافة العمدة لقاءً بعنوان "شخصية من رموز السويس.. الفدائي سعيد البشتلي"، تحدثت خلالها هدى السيد مديرة البيت، عن السيرة الذاتية للبطل الراحل، موضحة دوره خلال حرب الاستنزاف حيث تولى القيادة عقب استشهاد البطل مصطفى أبو هاشم.



وأضافت أن "البشتلي" يعد واحدا من شهداء منظمة سيناء العربية بالمجموعة القتالية الأولى، وشارك في العديد من العمليات الفدائية الناجحة التي تم تنفيذها خلف خطوط العدو شرق القناة، واستشهد متأثرا بإصابته برصاصة في الرأس.

