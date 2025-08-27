نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يطلق برنامج ورش عمل متخصصة ضمن فعاليات "أيام القاهرة لصناعة السينما" في دورته الـ46 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم للمشاركة في عدد من ورش العمل المتخصصة، التي تُقام ضمن برنامج "أيام القاهرة لصناعة السينما" بالتزامن مع فعاليات الدورة السادسة والأربعين من المهرجان، والمقرر انعقادها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.



وتأتي هذه الورش في إطار التزام المهرجان المستمر بدعم المواهب الشابة من صناع السينما وتطوير مهاراتهم الإبداعية، حيث توفر لصنّاع السينما الشباب فرصة فريدة للاستفادة من تدريب عملي مكثف، يشرف عليه نخبة من الخبراء المحترفين، بما يسهم في تعزيز خبراتهم ودفع مشروعاتهم الفنية نحو مزيد من النضج والتميز.

برنامج الورش هذا العام



ويتضمن برنامج الورش هذا العام: مختبر سيناريو المسلسلات: تحت إشراف الكاتب محمود عزت، ويهدف إلى مساعدة الكُتّاب على بلورة أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات درامية قصيرة مكتملة البنية.



ورشة الارتجال في فن التمثيل: تحت إشراف المدرب رمزي لينر، بالشراكة مع مؤسسة "الورشة"، وتهدف إلى إطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة لدى الممثلين وتشجيعهم على التعبير العفوي.



ورشة الحس الإبداعي في المونتاج السينمائي: مع المونتير ياسر عزمي، التي تركز على تطوير أدوات المونتيرين وتعزيز قدرتهم على صياغة السرد البصري بأساليب مبتكرة.



ويدعو المهرجان الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي، أو متابعة حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، للاطلاع على شروط التقديم وكافة التفاصيل المتعلقة بالورش. علمًا بأن باب التقديم سيُغلق في 1 أكتوبر 2025.

مهرجان القاهرة السينمائي



يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، يُعد من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم العربي وإفريقيا، والمهرجان العربي والإفريقي الوحيد المعترف به ضمن الفئة "أ" في تصنيف الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF)، ويُعد منصة رئيسية لتقديم تجارب سينمائية متميزة من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.