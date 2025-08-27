نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مسلسل أزمة ثقة يتصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة على Watchit وقناة On" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسلسل أزمة ثقة فور عرضه على منصة Watch It في أن يتصدر قائمة الأكثر شهرة، بعد أن خطف أنظار المشاهدين منذ الحلقة الأولى بأحداث مشوقة وحبكة درامية مشبعة بالغموض والإثارة.

تفاصيل المسلسل

ينتمي المسلسل إلى نوعية أعمال الغموض والتشويق، حيث تنطلق أحداثه من جريمة قتل مفاجئة تقلب حياة جميع الشخصيات رأسًا على عقب. ومع تطور الأحداث، يجد الأبطال أنفسهم في مواجهة مباشرة مع الماضي المثقل بالصراعات العائلية، خصوصًا تلك المتعلقة بالمال والإرث والخلافات بين الأشقاء.

تتصاعد الأحداث حلقة بعد أخرى، ليصبح الشك وانعدام الثقة هما العنوان الأبرز الذي يهدد بتفكك العائلة، ويضع كل شخصية أمام اختبار حقيقي لصلابة الروابط الأسرية التي تجمعها.

أبطال مسلسل “أزمة ثقة”

مسلسل أزمة ثقة، مكون من 15 حلقة، يعرض على مجموعة قنوات On ومنصة Watchitومن بطولة هاني عادل، نجلاء بدر، منة فضالي، ملك أحمد زاهر، تامر فرج، إيهاب فهمي وهاجر الشرنوبي، عبير منير من إنتاج شركة together رشا عصفور بالتعاون مع جولدن ميديا والعمل تأليف أحمد صبحي، إخراج وائل فهمي عبدالحميد.