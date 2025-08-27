عمرو دياب الأعلى استماعًا في الشرق الأوسط للأسبوع الثامن

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر النجم عمرو دياب قائمة "مينا تشارت" للفنانين الأعلى استماعًا في الشرق الأوسط لهذا الأسبوع.

ويواصل الهضبة تصدره لقوائم الاستماع عبر المنصات المختلفة للأسبوع الثامن على التوالي منذ صدور ألبومه الجديد "ابتدينا".

عمرو دياب يواصل تصدره لقائمة "بيلبورد عربية"

كما واصل أيضًا اعتلاء قائمة "بيلبورد عربية" محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا باستمراره في صدارة القائمة لثماني أسابيع متواصلة بأغنيتي "خطفوني" و"بابا".

يذكر أن للفنان عمرو دياب العديد من الأرقام القياسية على قوائم بيلبورد عربية، فهو الفنان الأكثر تصدرًا لقائمة بيلبورد 100 فنان، وأول فنان تصل أغاني ألبومه بالكامل إلى قائمة هوت 100، إذ فعل ذلك بألبوم "مكانك" في بداية 2024، وكرر الإنجاز مع ألبومه الجديد "ابتدينا".

31.. عمرو دياب يلتقي بجمهوره في بيروت

ومن ناحية أخرى يستعد الهضبة لإحياء أضخم حفل غنائي في بيروت هذا الصيف وذلك يوم 31 أغسطس.

وانتهت الجهة المنظمة من بناء أضخم مسرح في منطقة الحفل حيث أكدت أن حفل عمرو دياب في بيروت هو أول حفل لفنان عربي تنفذ جميع تذاكره فور طرحها منذ شهر تقريبًا.