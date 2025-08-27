نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. علي الألفي يحيي حفلًا بمسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب الشاب علي الألفي لإحياء حفله الغنائي في ساحة مسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم الجمعة المقبل 29 أغسطس، ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج الكبير خالد جلال.

تصريحات علي الألفي

وأعرب الألفي في بيان صحفي له عن سعادته بالمشاركة في المهرجان للعام الثالث على التوالي، مؤكدًا أن حفلاته خلال الأعوام السابقة حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا مميزًا من الجمهور.

وكشف الألفي أنه يستعد لتقديم برنامج فني متنوع يجمع بين الأغاني الطربية والشرقية والأعمال المعاصرة، إلى جانب عدد من أعماله الخاصة، بما يضمن سهرة موسيقية مميزة تلبي أذواق الجمهور المختلف.