صبري فواز عن «طفلة الشيبسي»: براءة هايدي أكبر من الترندات.. وأبوها علّمنا درس في التربية

أثار الفنان صبري فواز إعجابه الكبير بموقف الطفلة هايدي، التي أصبحت حديث المصريين خلال الأيام الماضية بعد تصرّفها الإنساني البسيط والعفوي، والذي تحوّل إلى قصة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب فواز عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك» معلقًا: «هايدي بنت جميلة وطيبة ومُتربية، وعملت خير. المواقع جريت يصوروهم ويعملوا لقاءات معاهم، ودي حاجة كويسة يشكروا عليها لكن الأجمل من ده كله كلمة أبوها لما قال: (أنا شايف إنها حاجة عادية)».

وأضاف الفنان: «مفيش أصدق ولا أنقى من رد زي ده، خصوصًا لما ييجي من راجل طيب شريف عرف يربي. ليه عايزين نجرّ الناس الطيبين لدوامة ترنداتنا وجدالاتنا ونخليهم يفتوا في حاجات مالهمش علاقة بيها؟ سيبوهم بجمالهم دول آخر حاجة نقية وسط كل الضجيج».

وكانت الطفلة الصغيرة هايدي، التي لم تتجاوز الثانية عشرة من عمرها، قد خطفت قلوب الناس بعد موقفها المؤثر، حينما تنازلت عن رغبتها الشخصية من أجل مساعدة رجل مسن يجلس في الشارع، في مشهد أعاد للأذهان قيمة الرحمة والإيثار التي لا تزال تعيش في براءة الأطفال.