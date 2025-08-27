شيماء سيف تودّع هاني المهدي برسالة صادمة تبكي القلوب

القاهرة - محمد ابراهيم -

عاشت الفنانة شيماء سيف لحظات صعبة وهي تنعى المخرج الراحل هاني المهدي، الذي رحل عن عالمنا في حادثة مؤلمة أمس، حيث كتبت بكلمات تختصر الصدمة والحزن: "الله يرحمك يا هاني ويصبر قلب مراتك وأطفالك وعائلتك، لا حول ولا قوة إلا بالله، أنا مش مستوعبة.. تخيلوا دي آخر حاجة كتبها وكأنه كان حاسس".

رسالة شيماء سيف خطفت الأنظار وأثارت تعاطف المتابعين الذين شاركوها الدعاء للراحل وأسرته، خصوصًا وأن كلماته الأخيرة التي نشرها قبل وفاته بيوم واحد كانت تحمل معاني عميقة عن الرحيل واليأس، وكأنه كان يودّع الحياة.

الراحل هاني المهدي، ترك بصمة لا تُنسى بين زملائه بعطائه وأخلاقه الطيبة، فيما يترك خلفه زوجة مكلومة وطفلين في عمر الزهور، لتظل خسارته موجعة على كل من عرفه.