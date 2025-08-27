نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامح حسين يطمئن جمهوره بعد وعكة صحية ويكشف عن فلسفته بين المرض والحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أثار الفنان سامح حسين حالة من القلق بين جمهوره بعدما أعلن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، حيث لجأ إلى حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليشارك متابعيه كلمات مؤثرة تعكس حالته النفسية وإيمانه العميق.

وكتب حسين قائلًا: «﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾، اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ حتّى تَرْضى، ولَكَ الحَمْدُ إذا رَضِيتَ، ولَكَ الحَمْدُ بَعْدَ الرِّضا»، قبل أن يضيف تعليقًا قصيرًا حمل الكثير من المعاني: “ما أضعف الإنسان!”.

رسالة الفنان لم تمر مرور الكرام، إذ تفاعل معها جمهوره ومحبوه بكثافة، متمنين له دوام الصحة والعافية، مؤكدين أنه أحد أبرز الوجوه الكوميدية التي صنعت البسمة لسنوات طويلة.

وفي سياق منفصل، حرص سامح حسين على مشاركة صور من كواليس فيلمه الجديد تحت الطلب عبر حسابه على إنستجرام، في إشارة إلى أن الحياة تمضي بين السعادة والحزن. وعلّق قائلًا: “التعايش بين السعادة والحزن هو جزء طبيعي من الحياة، حيث لا يوجد شعور يدوم للأبد”.

فيلم تحت الطلب يأتي في إطار اجتماعي كوميدي يحمل بعدًا فلسفيًا، حيث يتناول فكرة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين تتصارعان على مفاهيم الوجود.

أبطال عمل تحت الطلب

ويشارك في بطولته إلى جانب سامح حسين كل من: نانسي صلاح، محمد رضوان، علاء مرسي، إسماعيل فرغلي، سلوى عثمان، سامي مغاوري، سارة الدرزاوي، وإبرام سمير، وهو من تأليف وسام حامد وإخراج هاني حمدي.