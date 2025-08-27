نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحيل المنتج الفني الكبير طارق صيام… صاحب البصمة الذهبية في الدراما والسينما المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فقد الوسط الفني صباح اليوم الأربعاء واحدًا من أبرز صناع الدراما والسينما في مصر، برحيل المنتج الفني طارق صيام، الذي أعلن خبر وفاته الملحن خالد تهامي عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، قائلًا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. الصديق العزيز والأخ الكبير المنتج الكبير طارق صيام انتقل إلى رحمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون".

ترك الراحل إرثًا فنيًا غنيًا من الأعمال التي خلدت اسمه بين كبار المنتجين، حيث ارتبط اسمه بعدد من أنجح المسلسلات في العقدين الماضيين، من بينها: العار، الباطنية، آدم، كيد النسا، المصراوية، خطوط حمرا، ودلع بنات. ولم يقتصر عطاؤه على الشاشة الصغيرة، بل امتد أيضًا إلى السينما حيث قدّم أفلامًا لا تزال عالقة في ذاكرة الجمهور مثل: الباشا تلميذ، عيال حبيبة، و55 إسعاف.

برحيله، يخسر الفن المصري أحد أعمدته الذين ساهموا في تقديم أعمال جمعت بين القيمة الفنية والجماهيرية، وظلت شاهدة على قدرته الفائقة في اختيار الموضوعات والمواهب. ويبقى اسم طارق صيام محفورًا في وجدان صناع الدراما والجمهور على حد سواء، كمنتج آمن دومًا بدور الفن في تشكيل الوعي وصناعة المتعة البصرية الراقية.