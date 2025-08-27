نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر براد بيت يحقق المفاجأة.. F1: The Movie يقترب من 604 ملايين دولار عالميًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل فيلم السباقات الجديد للنجم العالمي براد بيت F1: The Movie صدارته في شباك التذاكر العالمي، بعدما تخطت إيراداته حاجز الـ603 ملايين و749 ألف دولار منذ انطلاق عرضه في 27 يونيو الماضي، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأعمال السينمائية الرياضية التي شهدتها هوليوود في السنوات الأخيرة.

الإيرادات توزعت بين 185 مليونًا و849 ألف دولار داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل 417 مليونًا و900 ألف دولار من مختلف دول العالم، وهو ما يعكس النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه العمل عبر القارات.

ورغم أن الفيلم ينتمي إلى فئة الدراما الرياضية، إلا أن مشاهده المبهرة لسباقات الفورمولا 1 كانت من أبرز عوامل الجذب، حيث مزج صُنّاعه بين الإثارة البصرية وسرد تاريخي لعالم هذه الرياضة الشهيرة، ليضعوا الجمهور في قلب الحلبة بروح هوليوودية أصيلة.

ويجسد براد بيت شخصية "سوني هايز"، السائق المخضرم الذي يعود بشكل غير متوقع إلى المضمار لمشاركة سائق شاب موهوب في فريق متعثر، في قصة تمزج بين التحدي والخبرة والإصرار على كسر المستحيل.

اللافت أن لويس هاميلتون، أسطورة الفورمولا 1 وبطل العالم سبع مرات، قدّم استشارات مهمة لفريق العمل لضمان واقعية التفاصيل، خصوصًا أن عمر براد بيت البالغ 61 عامًا بدا غير مألوف لسائق في العصر الحديث. ومع ذلك، يستحضر الفيلم روح الماضي حين كان بعض السائقين يتسابقون في أعمار متقدمة، مثل فيليب إيتانسيلين ولويس تشيرون في سن الخامسة والخمسين، ولويجي فاجيولي الذي فاز بسباق وهو في الثالثة والخمسين.