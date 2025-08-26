تفاصيل.. مسلسل قسمة العدل لـ إيمان العاصي والعرض Off season

القاهرة - محمد ابراهيم - تواصل الفنانة إيمان العاصي خلال الفترة الحالية التحضير لمسلسلها الجديد قسمة العدل، من إخراج أحمد خالد، والمقرر عرضه في الـ Off season.

قصة مسلسل قسمة العدل

والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي، ويناقش قضايا الميراث من خلال أحداث مستوحاة من المجتمع المصري في الصعيد والأرياف، مع التركيز على تفاصيل الطبقة المتوسطة، حيث تعيش إيمان صراعًا مع أشقائها بسبب الميراث.

أبطال مسلسل قسمة العدل

وتضم قائمة أبطال مسلسل قسمة العدل كل من: إيمان العاصي، رشدي الشامي، محمد جمعة، دنيا ماهر، عابد عناني، خالد أنور، ألفت إمام، إيناس كامل، خالد كمال.

آخر أعمال إيمان العاصي

وكان اخر اعمال إيمان العاصي بطولة هاني عادل، وليد فواز، محمد القس، رحاب الجمل، عابد عناني، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبدالعزيز، جيسيكا حسام الدين، ونبيل على ماهر، والعمل من تأليف نجلاء الحديني، إخراج شادي عبد السلام.

أحدث أعمال إيمان العاصي

ويذكر ان أحدث اعمال إيمان العاصي هو فيلم في عز الضهر، ويتناول رحلة شاب مصري يتم تجنيده في أخطر مافيا دولية، لكنه يعود لبلده ويختار الطريق الأصعب، بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، محمود حجازي، محمود البزاوي، إيهاب فهمي، محمد علي رزق، محمد عز، وعدد من ضيوف الشرف منهم: نضال الشافعي وعمر الشناوي، وكريم سرور.