في هذا الموعد.. طرح فيلم أخطر رجل في العالم

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح صناع فيلم "آخر رجل فى العالم" برومو العمل، وهو من بطولة مى كساب وأيمن منصور، تمهيدًا لعرضه فى دور السينما فى الفترة المقبلة.

موعد طرح فيلم “آخر رجل في العالم”

ومن المقرر طرح فيلم “آخر رجل في العالم "فى السينمات يوم 4 من سبتمبر القادم، فى السينمات المصرية.

برومو فيلم “آخر رجل في العالم”

وكشف الإعلان عن ملامح الفيلم الذي تدور أحداثه في قالب كوميدي فانتازي، فضلًا عن مغامرات بطله أيمن منصور بعد أن يتمنى بأن يكون آخر رجل في العالم، لتتحقق أمنيته وتتوالى المفارقات من خلال تفاعله مع عائلته وطبيبه النفسي.

قصة فيلم “آخر رجل في العالم”

وتدور أحداثه حول "تعويذة فرعونية" تقضي على جميع الرجال في العالم ولم يبقْ سوى "كمال" الشخص الذي قرأ التعويذة، فأصبح هو "آخر رجل في العالم"، لتنقلب حياته رأسًا على عقب عندما يصبح العالم كله نساء وهو الرجل الوحيد.

ابطال فيلم “آخر رجل في العالم”

والفيلم من بطولة بيومي فؤاد، مي كساب، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري وهو قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، ومن إخراج أسامة عرابي ومن إنتاج محمد علي أحمد.

أحدث اعمال مي كساب

ويذكر ان أحدث اعمال مي كساب هو فيلم "مؤلف ومخرج وحرامى" شخصية كوافيرة ومتزوجة من أحمد فتحى، والعمل يشارك في بطولته ميمي جمال، سامي مغاوي، أوتاكا، ياسر الطوجي، نيللي محمود، محمود حافظ، وآخرين، تأليف ميشيل منير.