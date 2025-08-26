يارا جبران: فوجئت بردود الفعل على مسلسل "لام شمسية" وأشارك في "لاترد ولا تستبدل"

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الممثلة يارا جبران ضيفة على برنامج اصحى بإنرجي مع باسم كميل وسارة المنذر عبر محطة راديو إذاعة إنرجي 92.1 للحديث عن مشاركتها في أعمال فنية ناجحة خلال موسم رمضان الماضي.



وقالت يارا جبران، إنها درست المسرح والإعلام بالجامعة الأمريكية، وعملت لفترة قليلة في المسرح لكنها انتقلت للسينما والدراما.



وأشارت يارا جبران إلى أن مشاركتها في مسلسل لام شمسية جاء بعد ترشيح من المخرج كريم الشناوي موضحة أن تفاصيل العمل شجعتها على التواجد والتحمس لهذه القضية.



ووصفت يارا جبران شعورها بمسلسل لام شمسية بأنها كانت متحمسة وقلقة بسبب حساسية الموضوع الذي لم يطرح من قبل ولكن أهمية القضية كان دافعًا قوية للاستمرار مشيرة إلى أن ردود الفعل على المسلسل كانت مفاجئة.



كما تحدثت يارا جبران عن مسلسل ظلم المصطبة الذي رشحها له المخرج هاني خليفة، مشيرة إلى أن فريق الممثلين كان مشجعًا لها على المشاركة.

وأشارت إلى أن العمل مع ممثلين مخضرمين يمنحها الطاقة للإبداع في العمل وزيادة مستوى الاحترافية في التمثيل.

وكشفت يارا جبران عن خطواتها القادمة معبرة عن رغبتها في المشاركة بأعمال لايت وكوميدية بعدما قدمت العديد من الأعمال الثقيلة التي تعبر عن قضايا جادة.

وقالت يارا جبران إنها ستشارك في مسلسل لاترد ولا تستبدل مع المخرجة مريم أبو عوف المقرر عرضه خارج موسم رمضان.