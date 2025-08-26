الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الإعلامية إيمان الحصري رحيلها عن قناة dmc بعد نحو تسع سنوات من العمل المتواصل، مؤكدة انتهاء مشوارها مع القناة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

إيمان الحصري تعلن انتهاء رحلتها مع قناة dmc

ونشرت الحصري بيانا عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك قالت فيه إنها بدأت رحلتها في 14 يناير 2017، حيث شاركت منذ اليوم الأول في إطلاق القناة وظهرت على الشاشة للإعلان عن بدء بثها، مشيرة إلى أنها تابعت مراحل تطور dmc خطوة بخطوة وكانت جزءا من مسيرتها منذ البداية.

وأضافت الإعلامية أن تسع سنوات من العمل حملت العديد من المواقف والتجارب التي ستظل علامة فارقة في حياتها المهنية والإنسانية، معربة عن شكرها العميق لكل زميل وصديق شاركها المشوار وساعدها على التطور مهنيا وإنسانيا، مؤكدة أنها تتطلع بثقة إلى المرحلة المقبلة، وأن القادم سيكون أفضل بإذن الله.

ويذكر أن إيمان الحصري قدمت خلال سنوات عملها عبر القناة برنامج “مساء dmc”، وكانت من أبرز الوجوه الإعلامية التي صاحبت انطلاقة القناة.