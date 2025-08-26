السبت المقبل.. حماقي ونانسي عجرم يلتقيان في حفل واحد بالساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان محمد حماقي لـ إحياء حفلا غنائيا ضخم بجانب الفنانة نانسي عجرم، وذلك خلال ختام مهرجان ليالي مراسي.

موعد حفل حماقي ونانسي عجرم بالساحل الشمالي

ومن المقرر إحياء حفل محمد حماقي ونانسي عجرم يوم السبت المقبل، 30 أغسطس ضمن ختام مهرجان ليالي مراسي.

تفاصيل حفل حماقي ونانسي عجرم

ويأتي هذا الحفل المشترك بين حماقي ونانسي عجرم، بعد غياب ٤ سنوات كاملة عن اجتماعهما سويا، حيث تعاونا آخر مرة عام ٢٠٢١ في حفل باستاد القاهرة خلال فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر القمة.

نجوم مهرجان ليالي مراسي

ومن جانبه، استضاف مهرجان ليالي مراسي عدد كبير من نجوم الغناء في الوطن العربي للمشاركة في إحياء مجموعة حفلات متنوعة، ومنهم: أحمد سعد، روبي، رامي صبري، نانسي عجرم، محمود الليثي، الشامي، راغب علامة، وليد توفيق، آمال ماهر، وآخرين.

اخر اعمال نانسي عجرم

وكان اخر اعمال نانسي عجرم هو ألبوم Nancy11 الذي طرح على يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى يوم 17 يوليو الماضي، وتعاونت خلاله مع كبار الملحنين والشعراء والموزعين، وضم 11 أغنية باللهجتين اللبنانية والمصرية، والأغاني هي: طراوة، أما أنا تبعنى، سيدى يا سيدى، جانى بالليل، غيرانين، أنا هفضل أغنى، يا قلبو، إنسى، على علمى، بدى قول بحبك، لغة الحب.

أخر حفلات محمد حماقي

بينما محمد حماقي قد أحيي مؤخرًا حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات النسخة الـ39 من مهرجان جرش للثقافة والفنون لعام 2025، يوم 1 أغسطس، أيضًا خطف الأضواء في واحدة من أكبر حفلات مهرجان موازين في دورته العشرين، بعدما حقق رقما قياسيا في عدد الحضور الجماهيري، حيث تجاوز عدد الحضور 135 ألف شخص، يوم 21 يونيو الماضي.