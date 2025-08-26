القاهرة - محمد ابراهيم - بدأ الفنان علي الطيب مؤخرا تصوير أحدث اعماله "ولاد الأبالسة" الذي يجمعه بـ تارا عماد، ومن المقرر عرضه على قناة mbc مصر في الـ off season.

تفاصيل شخصية علي الطيب في مسلسل ولاد الأبالسة

ويجسد علي الطيب شخصية شاب خريج كلية التجارة، يعمل في إحدى شركات الكول سنتر، قبل أن يتورط في أحداث مثيرة.

أبطال مسلسل ولاد الأبالسة

المسلسل بطولة تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، محمود عزب، سلوى عثمان، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر والقاضي، تأليف أمين جمال وشريف يسري وإخراج محمد أسامة، وإنتاج حسن عسيري، وإخراج محمد أسامة.

أحدث اعمال علي الطيب

ومن ناحية أخرى، يُعرض لـ علي الطيب حاليًا مسلسل 220 يوم بطولة كريم فهمي وصبا مبارك، حنان سليمان، عايدة رياض، علي الطيب، وهو من تأليف محمود زهران وسيناريو وحوار سمر بهجت ونادين وإخراج كريم العدل، ويجسد خلاله شخصية مهندس معماري، ويمر بتحدي كبير، حيث يصل وزنه إلى أكثر من 130 كيلو بعدها يقرر أن يغير نمط حياته ويبدأ في فقدان الوزن دون اللجوء إلى عمليات أو حقن.

اخر اعمال علي الطيب

وكان اخر اعمال علي الطيب هو مسلسل الشرنقة الذي عرض في رمضان الماضي، بطولة أحمد داود، مريم الخشت، صبري فواز، سارة أبي كنعان، وياسر عزت، تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج محمود عبدالتواب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي غامض، يناقش قضية غسيل الأموال، ويقدم أحمد داود خلال الأحداث شخصية مُحاسب يدعى حازم.

وايضا شارك في مسلسل حسبة عمري، بطولة روجينا، عمرو عبدالجليل، نادين، محمود البزاوي، محمد رضوان، علي الطيب، نور إيهاب، وإسلام إبراهيم، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إلهام شاهين ورانيا فريد شوقي، والعمل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، والمسلسل يدور في إطار اجتماعي لايت.