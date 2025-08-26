الموسيقار علي فتح الله يطرح ألبومه الموسيقى الجديد "alive"

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل الموسيقار علي فتح الله، نجاحاته الفنية، وأسلوبه المتميز، وقام بطرح ألبومه الموسيقى الجديد بعنوان "alive" ويقدم من خلاله مجموعة من الألحان المختلفة، برؤيته الموسيقية المتميزة، ويستكمل نجاحاته الفنية وأسلوبه الخاص.. ويذكر أن على فتح الله كان قد أعلن فى وقت سابق أنه يقوم بإعداد وتنفيذ هذا المشروع الفنى، ويقدم فيه رؤى موسيقية جديدة، وسيتم عرض هذا المشروع فى عدد من الحفلات الجماهيرية.



ومن المعروف أن الموسيقار علي فتح الله، كان قد قام بطرح _ cover_ لأغنية "طاير يا هوى" برؤيته الموسيقية المختلفة، بمشاركة المطربة نوران أبو طالب، الأغنية من كلمات الشاعر محمد حمزة، وألحان الموسيقار بليغ حمدى، وتوزيع موسيقى على فتح الله.



كما قدم فتح الله منذ فترة، فيديو كليب لأغنية "بحلم معاك" للفنانة الكبيرة نجاة، برؤية موسيقية جديدة، وأيضا قام بطرح فيديو كليب لأغنية "سيرة الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، بعد أن قام بعمل ريميكس بأسلوبه الموسيقى الخاص، وقد نالت هذه الأعمال إعجاب الجمهور، وحصدت الكثير من المشاهدات على موقع اليوتيوب، حيث أن هذا الشكل الموسيقى الجديد يلقى إقبالا كبيرا لدى الجمهور، وهو الأكثر استماعا في العالم الأن.. الألبوم الجديد "alive" من إنتاج على فتح الله، وتوزيع شركة "ديجيتال ساوند"، ويضم 10 مقطوعات موسيقية هى:..

1- Bright Beginnings

2- Becoming

3- Joyful Shift

4- The Familiar

5- Yet Surely

6- Mindful Trace

7- Rise of Choices

8- Serene

9- Keeping Up

10- Steady