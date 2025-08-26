الثقافة تواصل أنشطتها بالمناطق الجديدة الآمنة وتنظم زيارة للأطفال لمهرجان مسرح الطفل

القاهرة - محمد ابراهيم - واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، أنشطتها الثقافية والفنية ضمن مشروع "جودة حياة" الذي تقدمه وزارة الثقافة بالمناطق الجديدة الآمنة، بهدف ترسيخ قيم التنوير وتعزيز الوعي المجتمعي، وإتاحة الأنشطة التثقيفية والإبداعية لجميع الفئات العمرية.

في المركز الثقافي بمنطقة "معا"، عقد حوار بعنوان "انت وصناعة الحلم" قدمته د. جيهان حسن، مدير عام ثقافة الطفل والمشرف العام على المشروع، تناول كيفية ترتيب الأولويات لتحقيق الأحلام، من خلال إدارة الوقت، الالتزام والانضباط، وتجزئة الهدف إلى خطوات صغيرة مع مرونة التكيف وفق المتغيرات، عبر تقييم مستمر للأداء. كما أقيمت ورش فنية متنوعة، منها ورشة عروسة المولد، وورشة إكسسوارات بالخرز للأطفال، إلى جانب ورشة أداء موسيقي لفريق كورال الأطفال.

وفي المركز الثقافي بحدائق أكتوبر، ألقت الباحثة أمل جبريل محاضرة بعنوان "العدالة وأساسيات الحياة"، موضحة أن العدالة تمثل جوهر حياة الإنسان والمجتمع، فهي أساس الكرامة والثقة، بينما غيابها يورث الفوضى والظلم.

أعقب ذلك تنفيذ الحصة الدورية لبرنامج محو الأمية، ومحاضرة توعوية للدكتور محمد مصطفى، مستشار صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، حول مخاطر مخدر "الزومبي"، إلى جانب لقاء ديني قدمته فاطمة محسن عن غرس القيم الإيمانية في سلوك الأطفال.

أما المركز الثقافي بالخيالة، فقد استضاف حوارا مفتوحا بعنوان "رحلة إلى عالم الأغذية الصحية" قدمته ريهام محسن، تناول أهمية الغذاء المتوازن ومخاطر الأطعمة السريعة، تخلله ورشة تلوين للأطفال. وفي روضة السيدة زينب، نفذ فنانو قصر ثقافة 25 يناير ورشا فنية شملت إعادة تدوير أطباق الفوم، وصناعة الخواتم بعيدان القطيفة، وأعمال التلوين.

كما استضاف مهرجان مسرح الطفل بقصر ثقافة روض الفرج أطفال منطقتي "المحروسة" و"معا"، حيث شاهدوا عرض "حنان في بحر المرجان"، وشاركوا في محاضرة عن المولد النبوي الشريف قدمها وليد سعد، وورشة حكي للكاتبة فوزية الباز، وورشة رسم حر للأطفال. وفي مركز شباب "أهالينا"، أقيمت محاضرة تثقيفية وورش رسم عن المولد النبوي الشريف.

جاءت الفعاليات ضمن المشروع الثقافي للمناطق الجديدة الآمنة "جودة حياة"، وبرامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وفي إطار جهود هيئة قصور الثقافة لبناء مجتمع أكثر وعيا وإيجابية، قائم على المعرفة والإبداع والانتماء الوطني.