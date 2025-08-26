الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن مطالبتها بتدريس مسيرتها الفنية ضمن المناهج التعليمية، مؤكدة أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.

إلهام شاهين تنفي تدريس مسيرتها في المدارس

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2" إن ما يُنشر بهذا الخصوص هو "تفاهة وهيافة" من بعض الأشخاص الذين يكتبون ويصدقون مثل هذه الادعاءات، مشددة على أنها لم تصدر أي تصريح بهذا المعنى.



وأوضحت شاهين أن من أطلق هذه الشائعة هو شخص "مستفز" يسعى لإثارة الجدل وخلق حالة من الهجوم ضدها، مشيرة إلى أن من يصدق هذه الأكاذيب لم يشاهد أي تسجيل حقيقي يثبت ذلك.

وأضافت: "اللي قال عني الكلام ده ينزل الفيديو اللي قولت فيه كده.. أكيد لو الكلام اللي قولته هيبقى مسجل في جهة ما"، معتبرة أن وراء هذه الأكاذيب ما وصفته بـ"لجان السوشيال ميديا".



وأكدت شاهين أنها شخصية عقلانية، ولا يمكن أن تطالب بمثل هذا الأمر على الإطلاق، ووصفت من يروج لهذه الأكاذيب بأنه "مجنون". كما تحدثت خلال المداخلة عن موقف صادم تعرضت له عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إذ كتب أحد المتابعين تعليقًا يتمنى وفاتها، وقالت: "الموت لا يزعجني ولا أخشاه.. هو أنا كاتمه على نفسه! ولما ييجي ميعادي هموت"، معبرة عن استغرابها من شخص لا يعرفها ويتمنى لها الشر، ووصفت من يكتب مثل هذه التعليقات بأنه "مريض نفسي".



وأشارت إلى أن الهجوم على الفنانين عبر السوشيال ميديا أصبح عادة متكررة دون تحقق، مؤكدة أن جرأتها وآراءها الشخصية هي السبب وراء استهدافها بشكل خاص.

وأضافت: "من لا تعجبه آرائي لا يأخذ بها.. فلماذا الهجوم المبالغ؟"، معتبرة أن النقد لمجرد الاختلاف غير مبرر.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن الهجوم عليها ليس جديدًا، بل بدأ منذ عام 2013 من قبل جماعة الإخوان، مؤكدة أنها لا تعتبر نفسها خبيرة في السوشيال ميديا، إذ تقتصر نشاطاتها عليها في مشاركة آرائها الشخصية وأخبارها الفنية والترويج للسياحة فقط.