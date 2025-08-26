الرياض - كتبت رنا صلاح - تصدر الفيلم التركي "الرجل المتروك" (Metruk Adam) للنجم مارت رمضان ديمير قائمة الأكثر مشاهدة على منصة "نتفليكس" العالمية، بعد أيام قليلة من بدء عرضه الرسمي يوم الجمعة 22 أغسطس/آب، محققًا رقمًا قياسيًا في نسب المشاهدة، ومتفاعلًا بقوة على منصات التواصل الاجتماعي.

مارت رمضان يتصدر نتفليكس بفيلم مؤثر

وتدور أحداث الفيلم حول "باران"، الذي يقرر والداه التضحية به في عمر الرابعة عشرة، وتحميله مسؤولية جريمة ارتكبها شقيقه الأكبر "فاتح"، بعد أن تسبب الأخير في وفاة شخص دهسًا وهرب من موقع الحادث.

ويبرر الوالدان قرارهما بأن "باران" قاصر، وعقوبته ستكون أخف من شقيقه الذي قد تتدمر حياته.



وبعد مرور خمسة عشر عامًا، يخرج "باران" من السجن ليجد شقيقه في استقباله برفقة ابنته "ليديا"، لكنه يرفض مسامحة شقيقه ووالديه اللذين توفيا خلال فترة سجنه، بسبب ما يعتبره خيانة دمرت حياته.



ويحلم "باران" بامتلاك ورشة سيارات خاصة به، لكنه يجد نفسه مسؤولًا عن "ليديا" بعد حادث سير يؤدي إلى وفاة والدتها ودخول شقيقه في غيبوبة. وتتعلق الطفلة به، وتمنحه الأمل من جديد، فيبدأ رحلة تحقيق حلمه وسط أحداث إنسانية مؤثرة.



وقد حظي أداء مارت رمضان ديمير لشخصية "باران" بإشادة واسعة من الجمهور، الذي اعتبر أن الفيلم أبرز قدراته التمثيلية، ونجح في إخراجه من عباءة الأدوار الرومانسية التي اشتهر بها، ليقدم شخصية أكثر عمقًا وتعقيدًا، ما يعزز مكانته كأحد أبرز نجوم جيله.



ويشارك إلى جانب مارت رمضان في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، منهم آدا إرما، رحيمجان كابكاب، إديب تيبيلي، بورجو جافرار، وإرجان كيسال.

ويُعرض الفيلم على منصة "نتفليكس" ضمن إنتاجاتها الصيفية، في خطوة تعزز حضور السينما التركية عالميًا، وتفتح آفاقًا جديدة أمام مارت رمضان نحو الجمهور الدولي.