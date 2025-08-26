جاد شويري إلى الإسكندرية والمريخ !

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلق النجم والمخرج جاد شويري أولى أغاني ألبومه المنتظر "بلبلة" هذا الشهر، في خطوة فنية جديدة تؤكد مكانته المتميزة على الساحة الموسيقية العربية. الأغنية الأولى، "راجعين يا إسكندرية"، شكلت ديو مميزا مع الفنانة اللبنانية الصاعدة كارولينا كرم، وحققت تفاعلا واسعا على المنصات الرقمية، خصوصا في مصر حيث استقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة. الأغنية تم تصويرها في مواقع متعددة بالإسكندرية، حيث جسدت المدينة في أبهى صورها من خلال لقطات أنيقة ومشاهد نابضة بالحياة، لاقت إعجاب المتابعين الذين أشادوا بالأناقة الفنية والجو المرحي الذي ميز العمل.

الأغني من كلمات وتلحين جاد شويري، إلى جانب الشاعر مصطفى صبري والملحن أحمد عبد الهادي. وقد نجح الثلاثي في خلق عمل موسيقي يمزج بين نوستالجيا الماضي وروح الحاضر، مانحا المستمعين تجربة سمعية متكاملة تجمع بين الكلمات العاطفية والإيقاعات الجاذبة، وهو ما يعكس حرص جاد على تقديم أعمال تحمل قيمة فنية عالية وتعبر عن شخصيته المتميزة في عالم الموسيقى.

أما الأغنية الثانية من الألبوم، "إجازة تاني"، فقد صدرت قبل أسبوعين وتعاون فيها جاد مع النجم اللبناني جو أشقر، لتجمع بين الحنين للماضي وروح الدعابة والحياة. الأغنية حصدت أكثر من ثلاثة ملايين مشاهدة على "يوتيوب" وحده، واحتفت بها الجماهير لتفردها من حيث الفكرة والتنفيذ. ومن اللافت أن الأغنية تحتوي على لمسة فنية مستوحاة من أغنية جاد الشهيرة "إجازة" مع النجمة المصرية بوسي، لتعيد للمستمعين ذكريات مبهجة وتدعوهم للاستمتاع بالحياة مهما تقدم بهم العمر.

العمل الفني المصور لهذه الأغنية تميز بخيال جريء، إذ يظهر جاد وجو في سن الثمانين وهما يحتفلان على شاطئ البحر، قبل أن تنتقل الاحتفالات إلى المريخ في مشهد مبتكر استخدم فيه أحدث أساليب الذكاء الاصطناعي تحت إشراف المخرج الفني عادل جمال. هذه الرؤية الإبداعية تعكس قدرة جاد على المزج بين الواقع والخيال، بين الموسيقى والتقنيات الحديثة، لتقديم تجربة فنية جديدة وغير مسبوقة، تجمع بين المتعة البصرية والسمعية في آن واحد.