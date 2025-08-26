مفتقداها أوي.. ليلى علوي توجه رسالة مؤثرة لوالدتها

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيت الفنانة ليلى علوي الذكري الثامنة لرحيل والدتها بكلمات مؤثرة، ومقطع فيديو لها وهي تزور قبر والدتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

رسالة ليلى علوي لوالدتها

وعلقت ليلى علوي قائلة: "النهاردة الذكرى الثامنة لأمي الله يرحمها ويعفو عنها، ويرحم ويعفو عن كل الأمهات والأموات جميعًا".



وتابعت: "النهاردة كإني عشت نفس اليوم اللي مرّ عليا في٢٥/٨/٢٠١٧، يمكن الشهر كله العمر كله شايفاها وحسها كإني عايشة بضحك وببكي وبدعيلها، وحشتني أوي ومفتقداها أوي، والوجع على فراقها لسه زي ما هو".

وأضافت: "بس اللي بيهون عليا شوية إني مطمئنة عليها، لأنها كانت إنسانة راقية ومؤمنة بالله وبتعمل خير كتير، وتعبت جدًا جدًا في تربيتنا، كانت أم صالحة بمعنى الكلمة، وشالت كتير وربتنا بما يرضي الله، أحسن تربية في الأخلاق والمبادئ والدين، تعلمت القرآن علشان تعلّمهولنا.. بتهيألي إنها في مكان كويس جدًا".

واختتمت: "أرجو منكم تقرأوا لها الفاتحة وتدعوا لها، وتدعوا لكل الأمهات؛ لأن الأم دي أسمى شيء في الوجود، وهي معنى الحياة الحقيقي الله يرحمها ويعفو عنها وعنا جميعًا".