"لولاكي" تجمع عزيز مرقة وجوزيف عطية في ديو استثنائي يهز الساحة الغنائية

أطل النجم الأردني عزيز مرقة برفقة النجم اللبناني جوزيف عطية في تعاون موسيقي جديد، حمل عنوان "لولاكي"، ليشكل مفاجأة سارة لعشاق الموسيقى في العالم العربي، وليفتح الباب أمام تجربة غنائية غير تقليدية تمزج بين الأسلوبين الفنيين للنجمين.

العمل، الذي طرح رسميًا عبر يوتيوب والمنصات الموسيقية، ينتمي إلى ألبوم عزيز مرقة الأخير "كون كويس"، وجاء بتوقيع الشاعر محمد شافعي وعزيز نفسه، فيما تولى التوزيع الموسيقي منير ماهر، والإخراج بيشوي يسي، بينما تولّت شركة Gamma Music والمنتج محمد جابر مهمة جمع النجمين في هذا المشروع المشترك.

قبل طرح الأغنية، كان الجمهور على موعد مع حملة تشويقية واسعة، حيث نشر كل من عزيز وعطية البوستر الرسمي للعمل عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وأعلنا أن الفيديو كليب سيرى النور في 25 أغسطس 2025، وسط تفاعل كبير من المتابعين الذين انهالت تعليقاتهم بحماس وانتظار.

وعن هذا التعاون، عبّر عزيز مرقة عن سعادته قائلًا:"التجربة مع جوزيف كانت رائعة وسريعة جدًا، سجلنا الأغنية في لبنان خلال ساعة واحدة فقط، وبعدها احتفلنا على العشاء سويًا، ثم انتقلنا إلى القاهرة لتصوير الكليب في مدينة الإنتاج الإعلامي. جوزيف فنان متعاون وصوته مميز، والديو أضاف لي الكثير."

أما جوزيف عطية فنوّه إلى خصوصية التجربة قائلًا:"عزيز عنده موسيقى مختلفة وخاصة فيه، وبتجمع جمهور واسع. الأغنية سمحتلي أقدم لون جديد بعيد عن المعتاد، وأتوقع أن تترك أثرًا قويًا عند الجمهور."

الأغنية، بكلماتها الرومانسية العميقة وإحساسها الموسيقي المختلف، بدت كجسر فني بين مدرستين موسيقيتين، حيث جاء مقطعها الأبرز ليقول:"القلب اتلم ماعرفش إزاي حصل لقي حد اهتم ولملم اللي اتكسر

غير لي حالي…"