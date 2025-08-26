جوليا روبرتس تقتحم فينيسيا للمرة الأولى بفيلم مثير للجدل… ونجوم هوليوود يتألقون على السجادة الحمراء

القاهرة - محمد ابراهيم -

تشارك النجمة العالمية جوليا روبرتس وللمرة الأولى في تاريخها ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بدورته الـ82، والمقرر انطلاقها غدًا الأربعاء 27 أغسطس وتستمر حتى السادس من سبتمبر.

روبرتس ستطل بفيلمها الجديد After the Hunt للمخرج الإيطالي البارز لوكا جوادانيينو، والذي يثير منذ الإعلان عنه نقاشًا واسعًا كونه يتناول قضية اعتداء جنسي داخل إحدى الجامعات الأمريكية المرموقة.

الفيلم يضم إلى جانب روبرتس نخبة من النجوم أبرزهم: أندرو جارفيلد، كلوي سيفيني، آيو إيديبيري، مايكل ستولبارج، ثاديا جراهام، ويل برايس، بيلا جلانفيل، وكريستين داي، ما يجعله من أكثر الأعمال ترقبًا في المهرجان.

ومع بدء الفعاليات، ستشهد شواطئ فينيسيا وصول مواكب النجوم بالقوارب المائية، في مشهد أيقوني يترقبه الجمهور، حيث من المنتظر ظهور أسماء لامعة مثل جورج كلوني، إيما ستون، وجود لو إلى جانب جوليا روبرتس، وسط تجمع جماهيري ضخم يسعى لالتقاط لمحة من هذه الكوكبة الهوليوودية.

الدورة الـ82 للمهرجان تجمع بين صُنّاع السينما الكبار من مختلف أنحاء العالم، منهم فيرنر هيرتسوغ، جيم جارموش، كاثرين بيجلو، جاس فان سانت، وبارك تشان ووك الذي يعود بعد غياب دام عقدين.

إلى جانب الأفلام الضخمة المتوقع أن تحقق نجاحًا تجاريًا مثل The Smashing Machine للمخرج بيني سافدي وبطولة المصارع العالمي دواين "ذا روك" جونسون، تبرز أيضًا أعمال مستقلة تحمل رسائل إنسانية وسياسية عميقة.

من أبرزها فيلم The Wizard of the Kremlin الذي يقدم فيه النجم جود لو شخصية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفيلم المخرجة التونسية كوثر بن هنية "صوت هند رجب" الذي يوثق القصة المأساوية للطفلة الفلسطينية هند رجب وعائلتها في غزة مطلع 2024.

وهكذا، يبدو أن مهرجان فينيسيا لهذا العام سيجمع بين البريق الفني، والسجالات السياسية، والقصص الإنسانية المؤثرة، ليؤكد مجددًا مكانته كواحد من أهم المنابر السينمائية على مستوى العالم