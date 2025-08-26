نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يحسم الجدل ويعلن توقيت طرح أغنيته الجديدة "يا حبيبنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشعل النجم حمادة هلال حماس جمهوره بالكشف الموعد الرسمي لطرح أحدث أغانيه بعنوان "يا حبيبنا"، حيث أعلن عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أن الأغنية ستطرح يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

ومنذ اللحظة التي شارك فيها هلال جمهوره بهذا الخبر، تفاعل المتابعون بشكل واسع عبر التعليقات، معبرين عن انتظارهم الكبير للأغنية، خاصة بعد النجاحات الفنية المتتالية التي حققها في الفترة الماضية.

ويأتي هذا الإعلان بعد النجاح الضخم الذي سجله حمادة هلال في دراما رمضان 2025 من خلال الجزء الخامس من مسلسل "المداح"، الذي جذب الأنظار بأحداثه المشوقة وتناول قضايا السحر والروحانيات بزاوية درامية مختلفة، ليواصل العمل سلسلة نجاحاته منذ عرض أول أجزائه.

المسلسل شارك في بطولته نخبة من النجوم منهم: هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، وكان من تأليف أمين جمال، شريف يسري، ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.