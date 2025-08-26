بفستان أصفر.. ياسمين صبري تخطف الانظار في أحدث ظهور لها

القاهرة - محمد ابراهيم - خطفت الفنانة ياسمين صبري قلوب متابعيها عبر حسابها بموقع انستجرام بعدما شاركت مجموعه من الصور لـ أحدث ظهور لها.

أحدث ظهور لـ ياسمين صبري

وظهرت ياسمين صبري بفستان قصير باللون الاصفر وتركت خصلات شعرها منسدلا علي كتافيها ووضعت مكياج يبرز جمال ملامحها.

اخر اعمال ياسمين صبري

وكان اخر اعمال ياسمين صبري هو مسلسل ضل حيطة- الأميرة وهو من نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويناقش عدد من القضايا منها الخيانة ومشاكل الأسرة، والعمل مكون من 30 حلقة، بطولة ياسمين صبري، نيقولا معوض، وفاء عامر، هالة فاخر، عابد عناني، مها نصار، وعزت زين، تأليف محمد سيد بشير، إخراج شيرين عادل، وإنتاج مها سليم.

كما شاركت في مسلسل رحيل، مكون من 15 حلقة، ومن بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، محمد مهران، هاجر الشرنوبي، مي القاضي، بسنت صيام، لبنى ونس، حازم سمير، وعزت زين، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وباسم حسين وإخراج محمد عبدالسلام.

أحدث اعمال ياسمين صبري

ويذكر ان ياسمين صبرى قد انتهت من تصوير جزء كبير من مشاهدها ضمن أحداث فيلم الأرض السوداء الذى يجمعها بالنجم كريم عبد العزيز من إخراج بيتر ميمي ومقرر عرضه فى موسم عيد الأضحى السينمائى 2025، والعمل من الأفلام الضخمة إنتاجيًا حيث يتم تصويره في أكثر من دولة ما بين مصر وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وكذلك خارج القاهرة في مدينة الجونة.