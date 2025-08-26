نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين عن متابع تمنى لها الموت: هو أنا قاعده على نفسه.. شخص مريض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدثت الفنانة إلهام شاهين، على تعليق متابع تمنى لها الموت خلال صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك، قائلة أن الموت لا يزعجها ولا تخشى من ذلك الأمر.



وتابعت الفنانة إلهام شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل خلال برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "هو أنا كاتمه على نفسه ولما ييجي ميعادي هموت، معرفش أنا تعباه في إيه والشخص اللي كتب ده لا يعرفني ولا أعرفه ولما يتمنى الموت لحد ميعرفوش يبقى مريض نفسيًا لأن أكيد مفيش أذي مني ليه شخصيا.. أنت زعلان مني أوي ليه".



وأشارت الفنانة إلهام شاهين، إلى أن السوشيال ميديا تهاجم لمجرد الهجوم دون التحقق وخاصة الهجوم على الفنانين وهناك أشخاص لا تعجبهم أرائي كوني امرآة جريئة ولدي أرائي الشخصية اليت تعبر عن نفسي، ومن لا تعجبه أرائي لا يأخذ بها، فلماذا الهجوم المبالغ.



وأوضحت الفنانة إلهام شاهين، أنها منذ عام 2013 هناك هجوم من قبل الإخوان تهاجمني بشكل مستمر وأنا لست خبيرة على السوشيال ميديا وأطرح عليها أفكاري وأروج للسياحة أو أخباري الفنية وأتابع صفحتي الشخصية فقط.