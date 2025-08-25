بالشنب والوشم.. آسر ياسين يظهر بلوك جديد في فيلم «وتر واحد»

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان آسر ياسين لـ أحدث أفلامه والذي يحمل اسم «وتر واحد»، ويظهر بشخصية فضب ضمن احداث الفيلم.

آسر ياسين يظهر بلوك جديد في فيلم «وتر واحد»

ويظهر آسر ياسين بلوك جديد في فيلم «وتر واحد» حيث يظهر بشنب ووشم بجانب بعض الخصلات البيضاء في شعرة الكرالي القصير، كما ارتداء حلق لتجسيد الشخصيه.

أبطال فيلم «وتر واحد»

فيلم «وتر واحد» بطولة النجم آسر ياسين ومغنى الراب ويجز وتشارك في البطولة مايان السيد وتارا عماد، والعمل من تأليف وإخراج على العربي.

آسر ياسين تريند

سبق، وتصدر آسر ياسين التريند مؤخرًا بعد ظهوره مع مغني الراب ويجز، خلال حفله على مسرح الأرينا بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فاعليات مهرجان العلمين، وشهد الحفل تفاعل جماهيري كبير خاصة لـ حضور عدد كبير من النجوم والمشاهير، كما قدم عدد من أغانية المتنوعة والمميزة التي يحبها جمهوره.

تفاصيل فيلم «وتر واحد»

ويُعد «وتر واحد» أولى التجارب السينمائية لـ ويجز بعد نجاحه الكبير في عالم الغناء والراب، حيث يترقب جمهوره هذا العمل باعتباره انطلاقة جديدة تجمع بين الموسيقى والسينما والاستعراض في تجربة فنية غير مسبوقة.

أحدث اعمال آسر ياسين

يذكر أن اسر ياسين، انتهى قبل أيام من تصوير فيلم إن غاب القط، بطولة اللبنانية كارمن بصيبص، وانتصار، أسماء جلال، محمد شاهين، على صبحى، سماح أنور وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح، في أولى تجاربها الإخراجية بالأفلام الروائية الطويلة، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي مليىء بالمواقف الكوميدية، وإنتاج شركة k o برودكشن.