اللقاء التشاوري الأول لشركاء العمل السياحيعقد اليوم بصنعاء اللقاء التشاوري الأول لشركاء العمل السياحي، بمشاركة العديد من مختلف شركاء العمل السياحي: من الجهات الرسمية، والمنشآت الفندقية والسياحية، والاتحادات والنقابات، والمبادرات السياحية، إلى جانب نخبة من المهتمين بالشأن الثقافي والسياحي.

وهدف اللقاء الى تعزيز التنسيق والتعاون والشراكة بين جميع مكونات القطاع السياحي، بما في ذلك الفنادق والمطاعم، ووكالات السفر والسياحة، وشركات النقل، والمنشآت الخدمية، والجمعيات والمؤسسات والمنظمات الثقافية والسياحية، وإبراز دور السياحة كرافد ثقافي واقتصادي وإنساني يعكس صمود الشعب اليمني وتضامنه مع قضايا الأمة، وكذا توحيد الجهود والرؤى لتنظيم فعاليات نوعية وناجحة خلال أسبوع المولد النبوي الشريف والفعالية الكبرى المصاحبة له، بالاضافة الى بناء تعاون مستدام وحقيقي بين الشركاء للنهوض بواقع القطاع السياحي، وتعزيز دعم الفعاليات الوطنية والدينية، بما في ذلك فعالية المولد الشريف لهذا العام والفعاليات المستقبلية، مع التركيز على تعزيز السياحة الداخلية كرافد رئيسي لتنمية القطاع السياحي.

وخلال اللقاء أكد نائب وزير الثقافة والسياحة المدير التنفيذي لمجلس الترويج السياحي عبدالله حسن الوشلي، أن اللقاء يحمل أهمية كبيرة لفتح آفاق جديدة للسياحة في اليمن مستقبلا، كون اللقاء باعتباره الأول سيكون مفتتح لعلاقة صادقة وشفافة بين الجانبين الرسمي وشركاء العمل السياحي، منوهاً الى أن تطوير السياحة في اليمن تحتاج الى توحيد الجهود من قبل مختلف الجهات وشركاء العمل السياحي، لتقييم الواقع وإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل التي تعيق العمل السياحي وتطويره، من خلال شراكة حقيقية في التخطيط والتنفيذ والنجاح استيعاب الافكار والآراء التي من شأنها أن تتحول الى مشاريع استثمارية سياحية وتشجيع كل ما يطور ويبرز هذا الجانب، مبديا استعداد قطاع السياحة في الوزارة تقديم التسهيلات الممكنة.

وأشار الى أهمية توقيت انعقاد هذا اللقاء الذي يتزامن مع ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله، أعظم مناسبة على نفوس المسلمين كمناسبة جامعة لأن رسالة نبينا محمد جامعة لأمته، وليست مناسبة خاصة ببلد معين أو فئة معينة، بل تعنينا جميعا لما لها أثر كبير في واقعنا ونفوسنا، وادراك بأن المولد النبوي يحيينا ولا نحييه من خلال تذكيرنا بنبينا محمد ونهجه واستحضار سيرته العطرة، مبيناً أن طموح تطوير العمل السياحي في اليمن مستقبلا يشمل بأهمية السياحية الدينية من خلال مناسباتها وفي مقدمتها المولد النبوي الشريف حيث ستكون من أرقى السياحات في العالم، مؤكدا أنه لولا الظروف التي تعيشها اليمن والحصار لاستقبلت العديد من الوفود من خارج اليمن للمشاركة في احياء المولد النبوي الشريف.

من جهته أكد نائب رئيس قطاع السياحة والسفر في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، محمد الصريمي التزام القطاع بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لشركائنا في الفنادق، وشركات ووكالات السفر، والمطاعم، والمنشآت ذات الصلة، لتذليل العقبات وتوفير البيئة المحفزة للنمو والابتكار والدفع قدمًا بقطاع السياحة في بلادنا، مشيرا الى أن السياحة يمكن أن تتحول إلى صناعة متكاملة إذا ما وُضعت لها سياسات واضحة واستراتيجيات عملية، وهو ما نتطلع إلى أن يكون ثمرة هذا اللقاء المبارك. كما نؤكد على أهمية تمكين الشباب في هذا القطاع، باعتبارهم طاقة بشرية قادرة على الإبداع والابتكار وإبراز صورة اليمن المشرقة، متطلعا أن يخرج اللقاء بتوصيات عملية ومبادرات مبتكرة ترسم خارطة طريق واضحة لمستقبل السياحة اليمنية، وتفتح آفاق تعاون مثمر يخدم الوطن. فالسياحة في اليمن ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي رسالة حضارية وإنسانية تحمل للعالم صورة هذا الوطن العريق بأهله وثقافته وتاريخه، مؤكدا ان الغرفة التجارية والصناعية بصفتها الممثل الرسمي للقطاع الخاص، تؤكد ضرورة تعزيز الشراكات بين جميع الأطراف الحكومية والخاصة لتجاوز التحديات الراهنة واستثمار الفرص الواعدة.

وفي اللقاء التشاوري، قال رئيس الاتحاد اليمني للسياحة محمد عبدالنبي بازع إن إقامة اللقاء التشاوري الاول وبمناسبة المولد النبوي الشريف على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله، يمثل أهمية كبيرة لهذا القطاع المهم، وأضاف "نؤكد نحن اعضاء القطاع الخاص السياحي للقيادة السياسية أننا مستمرون وما يزال يحدونا الأمل لعودة النشاط السياحي، الذي تكبد خسائر بالغة منذ بداية العدوان حتى الان، حيث بلغت خسائر الوكالات السياحية قرابة 250 ألف دولار عن كل وكالة سياحية.

بدوره عبر مقبل مرشد في كلمته عن الاتحاد اليمني للفندقة عن أمله، بأن يكون هذا اللقاء اللبنة الاولى لمعالجة الاضرار التي لحقت في هذا القطاع نتيجة العدوان والحصار، وتحريك المياه الراكدة لمعالجة الاختلالات والمشاكل التي تعيق هذا القطاع المهم، وتشيجع كل الافكار والرؤى التي من شأنها تطوير السياحة في اليمن.

وأكد البيان الصادر عن اللقاء التشاوري الاول لشركاء العمل السياحي على أهميية حشد الطاقات والموارد بما يعكس روح المناسبة العظيمة، ويُسهم في تعزيز الهوية الإيمانية والارتباط برسول الله ﷺ، وتجسيد التعاون والشراكة لإنجاح فعاليات أسبوع المولد النبوي الشريف من خلال توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مجلس الترويج السياحي ووزارة السياحة من جهة، والمنشآت السياحية والخدمية من جهة أخرى. وتشمل هذه المذكرات تقديم خصومات وعروض خاصة وخدمات مميزة، بما يُثري تجربة الزوار ويُضفي أجواء روحانية مميزة تُجسد مكانة المناسبة العطرة.

وأوصى اللقاء بتشجيع المبادرات الإبداعية من قبل شركاء العمل السياحي، بما يُسهم في تقديم تجربة استثنائية ومميزة للزوار والمشاركين، وإعداد استراتيجية وطنية شاملة للسياحة والترويج السياحي، تتلاءم مع الظروف الراهنة وتعمل على إنعاش هذا القطاع الحيوي كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني، وتنظيم الجهود والمشروعات السياحية بين القطاعين الرسمي والخاص لتهيئة بيئة تعاونية متكاملة، تساعد على مواجهة التحديات وتعزيز جودة الخدمات السياحية، وكذا تعزيز السياحة الداخلية كخيار استراتيجي وأولوية وطنية، عبر بناء شراكات مؤسسية مستدامة تخدم التنمية وتُحافظ على الهوية الوطنية.

وأكد المشاركون في هذا اللقاء الموقف الثابت للشعب اليمني تجاه القضية الفلسطينية، ورفضهم القاطع للعدوان الصهيوني على غزة، مُدينين بشدة الجرائم الوحشية المرتكبة بحق المدنيين العزل، كما أدان المشاركون استهداف الأعيان المدنية والخدمية على بلادنا وكان اخرها أمس من قبل العدوان الأمريكي الصهيوني، مؤكدين أن هذه الجرائم لن تُثني شعبنا اليمني العظيم عن مواصلة نصرة إخوانه في فلسطين، والاستمرار في معركة البناء والصمود، والاحتفاء بمناسباته الدينية وفي مقدمتها المولد النبوي الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله.

وأشاد المشاركون بما تحققه القوات المسلحة اليمنية من انتصارات مشرفة في التصدي لمحاولات العدوان الأخيرة، مؤكدين تأييدهم الكامل للقيادة الثورية والسياسية والقوات المسلحة في كافة الخيارات للدفاع عن الوطن ومواجهة العدوان ومؤامراته أين كان مصدره خارجيا او داخليا.