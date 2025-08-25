فن ومشاهير

نورهان منصور تتألق باطلالات مميزة في الساحل الشمالي

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة نورهان منصور باطلالات مختلفة أثناء تواجدها في حفلات بالساحل الشمالي، حيث حضرت نورهان حفلي mbc صحبة ابنة شقيقتها الفنانة توانا الجوهري.

أحدث أعمال رانيا منصور


ومن ناحية أخرى، بدأت رانيا منصور تصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، وتقدم فيه دور "هاجر" صديقة "فريدة" التي تقدمها غادة عادل.


كما تواصل رانيا تصوير فيلمها الجديد "الست لما" الذي تتشارك بطولته مع النجوم: يسرا، وياسمين رئيس، ودرة، ومحمود البزاوي، تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي، وإخراج خالد أبو غريب


آخر أعمال رانيا منصور


وكان آخر أعمال رانيا منصور هو مسلسل شباب إمرأة، وهو مكون من 15 حلقة، ومن بطولة غادة عبدالرازق، يوسف عمر، محمود حافظ، محمد محمود، جوري بكر، لينا صوفيا، داليا شوقي، حسن أبو الروس، ورانيا منصور، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج أحمد حسن.

 

وأيضًا شاركت رانيا منصور في فيلم ريستارت بطولة: تامر حسني وهنا الزاهد، عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، وسيد أسامة، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

