الليلة.. إعادة حلقة فاروق فلوكس مع عمرو الليثي

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيد برنامج “واحد من الناس” الليلة حلقة الفنان فاروق فلوكس مع الإعلامي د. عمرو الليثي، حيث يكشف خلال اللاء أسرار وكواليس حياته، ويفتح خزائن أسراره، عما إذا شعر بالظلم خلال مشواره الفني، وعن سبب غيابه عن الفن إذا كان اعتزال إجباري أم اختياري، وعن كتابة مذكراته " الزمن وأنا ".

تفاصيل الحلقة

كما يكشف عن أسرار خلافه مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وعلاقته مع الفنان فؤاد المهندس وتجربته في الفوازير مع المهندس وشريهان وثلاثي أضواء المسرح، وسر إتقانه لشخصية الخواجة وأقرب الأعمال إلى قلبه الدرامية والسينمائية.

كواليس مشاركة فاروق فلوكس في فيلم “الراقصة والسياسي”

كما يتحدث عن دوره في فيلم "الراقصة والسياسي " وشخصية "ترتر "وهل وافق عليها بسرعة أو تردد في قبولها، ورد فعل الجماهير وتعامله معه بسبب تلك الشخصية.