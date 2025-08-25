فن ومشاهير

بالصور.. أحمد سعد و"ديسكو مصر" يتألقون بحفل ضخم في مارينا بحضور فيفي عبده ونجوم الفن والإعلام

أحمد جودة - القاهرة - أحيا النجم أحمد سعد وفريق ديسكو مصر إحتفالية ضخمة علي شاطئ مارينا وسط أجواء لايف عالمية بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام والمشاهير.

تفاصيل الحفل 


كان ضمن الحضور من نجوم الفن فيفي عبده، رانيا منصور، نورهان منصور، المنتج أحمد أيوب والإعلاميات بوسي شلبي،ريهام إبراهيم وشيرين حمدي.


حضر أحمد سعد بصحبة زوجته علياء بسيوني وكان فى استقبالهما منظم الحفل هشام عثمان وبمجرد صعوده على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الترحيب.

الأغاني التي قدمها أحمد سعد في الحفل 

 

وأشعل أحمد سعد الحفل بعدد من أغانيه المميزة منها “وسع وسع”، “اليوم الحلو ده”، و“إيه اليوم الحلو ده”، وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين وسط أجواء حماسية.

 

بينما قدم " ديسكو مصر" عدد كبير من ريمكسات أغاني الافلام  الشهيرة بالإضافة إلى التراكات المميزة للفريق.

 

على جانب آخر عرف فريق "ديسكو مصر" تسليطهم الضوء على ذكريات الطفولة عن طريق مزج تراث ثقافة البوب المصرية مع إضافة لمسات "الديسكو" وموسيقى "الفانك".

 

تضم الفرقة الثلاثي مصطفى الشريف، عمرو عماد، شادى وصفى، واشتهرت بتقديمها "ميكسات" المزيكا الإلكترونية لأشهر الأغانى العربية والأجنبية، بالإضافة إلى أغنية "الدنيا ريشة في هوا" من فيلم الفيل الأزرق 2 والتي تحمل توقيع "ديسكو مصر"، كما حصل الفريق مؤخرًا على جائزة الشرق الأوسط الموسيقية "الميما" لأفضل دي جي.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

