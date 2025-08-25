عمرو يوسف خارج على القانون للمرة الثامنة في السينما في "درويش"

القاهرة - محمد ابراهيم - يعتبر فيلم "درويش" هي المرة الثامنة التي يظهر فيها النجم عمرو يوسف خارجًا على القانون في شريط السينما حيث لعب من قبل دور الخارج على القانون في سبعة أفلام أولها فيلم "مقلب حرامية" ثم "برتيتا "و "الثمن" وثلاثية "أولاد رزق" وآخرها فيلمه “شقو” الذي حقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية وأرقامًا قياسية كبيرة لموسم عيد الفطر المبارك.

ليؤكد يوسف دائمًا أنه من أكثر ممثلي حياه تمردًا وجرأة في اختيار أدواره منذ بدايته وحتى الآن.

شخصية عمرو يوسف في درويش



ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة.

الفيلم ينتمي لنوعية افلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.



النجم عمرو يوسف أكد أن رحلته مع درويش بدأت عندما قرأه منذ أربعة أعوام مع المؤلف وسام صبري وطلب منه الاحتفاظ بالنص لإنه قرر تقديمه،

ليصلوا الصورة التي ترضيهم، خصوصًا أنها شخصية ليست سهلة على الإطلاق يقدم عمرو من خلالها تقمص لأكثر من شخصية ينتحلها درويش خلال الفيلم فكيف تقدم شخصية متناقضة بين كونها نصاب ومحتال وتحولها لبطل شعبي في الوقت نفسه، أنه بطل شعبي في صورة غير نمطية وأكد يوسف

إن درويش شخصية ستعيش طويلًا مع الجمهور لأنها بطل من بينهم وليست لشخص غريب عنهم.

أبطال فيلم درويش

ويشارك في درويش عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، وخالد كمال، وهو من إخراج وليد الحلفاوي.