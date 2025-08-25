الصحفي خالد صواف في ضيافة برنامج بالأصول مع الإعلامي أحمد عبدون

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي أحمد عبدون في برنامجه بالأصول الصحفي خالد صواف، اليوم الإثنين في الساعة التاسعة والنصف مساء.

تفاصيل اللقاء

ويتحدث خالد صواف خلال لقائه غدًا مع عبدون عن أشهر الأحداث الفنية التي تصدرت التريند مؤخرًا، حيث يكشف مفاجآت عن أبرز الموضوعات على الساحة الفنية.

برنامج “بالأصول”



تجدر الإشارة إلى أن برنامج "بالأصول" يقدمه الإعلامي الكبير أحمد عبدون منذ ما يقرب من عام، وحقق خلال هذه الفترة الوجيزة نجاحا كبيرا وخلال مسلطا الضوء على القيم والمبادئ الأصيلة في المجتمع، كما ناقش قضايا اجتماعية وثقافية متنوعة تهم جميع فئات المجتمع.