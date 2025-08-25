طرح فيلم إسعاف لبسمة داود وإبراهيم الحجاج على منصة نتفليكس

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح فيلم إسعاف بطولة الفنان إبراهيم الحجاج والفنانة بسمة داود على منصة نتفليكس، بعد عرضه في السينمات وحقق إيرادات كبيرة مع أكثر من 374 ألف تذكرة مباعة كما تصدر مشاهدات منصة نتفليكس بالمملكة السعودية في أول يوم طرحه.

تفاصيل فيلم “إسعاف”

فيلم "إسعاف" أول بطولة سينمائية لبسمة داود في المملكة العربية السعودية والتي تقوم فيه بدور لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض والتي تجمعها الأحداث بكلا من عمر (إبراهيم الحجاج) وخالد (محمد القحطاني) المسعفان اللذان يعملان في العاصمة السعودية الرياض.

أبطال الفيلم

فيلم "إسعاف" بطولة الفنان إبراهيم الحجاج، والفنان محمد القحطاني، والفنانة بسمة داود، ويشاركهم في العمل مجموعة من الأسماء اللامعة ومنهم الفنان حسن عسيري والفنان فيصل الدوخي، والفنان أحمد فهمي، والفنان علي إبراهيم، والفنانة لطيفة المقرن، والفنان فهد البتيري، والفنانة نيرمين محسن، والفنان مهدي الناصر، والفنان سعيد صالح، الفنان مهند الصالح، وبندريتا ومن إخراج كولين توج.

مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"

وفي سياق آخر، يعرض حاليًا لبسمة داود مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” حكاية انت وحدك، وتظهر بشخصية نهى التي تعمل صحفية وتعتبر الصديقة المقربة لتارا عماد.

حكاية “Just You”

مسلسل “ما تراه ليس كما يبدو” هو حلقات منفصلة متصلة، كل قصة مكونة من 5 حلقات والعمل يضم عدد كبير من النجوم، حكاية "Just You" بطولة بسمة داود، تارا عماد، وفاء صادق، عمرو جمال، وهو من تأليف محمد حجاب وإخراج جمال خزيم وإنتاج كريم أبو ذكري.