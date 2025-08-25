عمرو يوسف يكشف كواليس جديدة عن فيلم "درويش"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان عمرو يوسف، عن رحلته مع فيلم درويش خلال بيان له، كاشفًا أنها بدأت عندما قرأ السيناريو منذ 4 سنوات مع المؤلف وسام صبري وطلب منه الاحتفاظ بالنص لأنه قرر تقديمه بعد الوصول للصورة التي ترضيهم، مؤكدًا أن درويش شخصية ستعيش طويلًا مع الجمهور لأنه بطل من بينهم وليس شخصا غريبا عنهم.

تفاصيل فيلم درويش





وقدم عمرو يوسف، خلال فيلم درويش، شخصية محتال يوقع ضحاياه في أزمات مختلفة ويتحول لبطل شعبي بالصدفة، حيث إن الفيلم ينتمي لنوعية أفلام الإثارة والتشويق في إطار كوميدي.

أبطال فيلم درويش

وينتمي فيلم درويش لنوعية الأعمال الأكشن التشويقية الكوميدية، وتعود أحداثه إلى فترة الأربعينيات من القرن الماضي، ويحمل مفاجآت عديدة، ومن بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، محمد شاهين، تارا عماد، ومصطفى غريب، وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف ومنهم هشام ماجد، تأليف وسام صبري، إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج محمد حفظي وممدوح السبع وشركة VOX.