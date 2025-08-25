نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وفاة خالة الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكاتب والسيناريست ومساعد وزير الثقافة لشئون الرقابة على المصنفات الفنية وفاة خالته عبر صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك الشهير حيث كتب عبد الرحيم كمال:" إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله خالتي السيدة الحسيبة النسيبة الشريفة وحرم الحاج جمال لبيب على دياب غفر الله لها ورحمها وأقبل عليها بفضله ورضاه".

آخر أعمال عبد الرحيم كمال



كشف الإعلامي عمرو الليثي تولي الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، رئيس لجنة تحكيم مسابقة الراحل ممدوح الليثي بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ 41.

ونشر الإعلامي عمرو الليثي عبر حسابه الرسمي على موقع الفيس بوك: "الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال رئيسًا للجنة تحكيم مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو في مهرجان الإسكندرية السينمائي لعام 2025".

ويتكون مجلس أمناء مسابقة ممدوح الليثي بقيادة الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، من: المخرج مسعد فودة نقيب السينمائيين، الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، المخرج عمر عبد العزيز نقيب اتحاد النقابات الفنية الثلاثة، أمير أباظة رئيس المهرجان، المخرج هاني لاشين.



فيما أعرب الكاتب عبد الرحيم كمال عن تقديره لاختياره رئيسًا للجنة تحكيم المسابقة، مؤكدًا العزم على بذل قصارى جهده في الارتقاء بمجال كتابة السيناريو وبالمبدعين والمواهب في هذا المجال.